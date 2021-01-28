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غدا.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم 10 لمدة ساعات

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غدا.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم 10 لمدة ساعات غدا.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم 10 لمدة ساعات

مصراوي Masrawy

10:40 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 29/1/2021، وحتى الساعة الـ 8 صباح اليوم التالي السبت الموافق 30/1/2021.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن قطع الخدمة نظراً لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الانحدار قطر 1800مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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