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انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

مصراوي Masrawy

10:39 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، تراجعا في درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومائلا للدفء على جنوب سيناء، دافئا على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وأضافت الهيئة: هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض مناطق الوجه البحري، ومتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، على أن تكون حركة الرياح نشطة بمعظم الأنحاء، معتدلة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 17 - 9 درجات مئوية، والسواحل الشمالية الغربية بين 16 - 10، والسواحل الشمالية الشرقية بين 18 - 9، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 22 - 12، وشمال الصعيد بين 18 - 6، وجنوب الصعيد بين 22 - 8 درجات.

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