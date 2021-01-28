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وزيرة الصحة تؤكد حرص على دعم لبنان ومساندته

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وزيرة الصحة تؤكد حرص مصر على دعم لبنان ومساندته وزيرة الصحة تؤكد حرص على دعم لبنان ومساندته

مصراوي Masrawy

10:39 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حرص على دعم ومساندة لبنان والوقوف إلى جواره، مشيرة إلى أن المساعدات الطبية المرسلة من مصر اليوم في إطار جسر جوي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بالتضامن مع الشعب اللبناني ومساندته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزيرة الصحة مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، وذلك بعد وصول ثلاث طائرات مصرية محملة بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا إلى جانب كميات للحليب المخصص للأطفال.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنها حضرت إلى لبنان محملة برسالة محبة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب اللبناني الشقيق.​

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