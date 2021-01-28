أخبار عاجلة

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة -
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح -
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم -
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم -
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن -
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر -
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية" -
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت -
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الإسكان: طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ 5 مدن جديدة

Print
الإسكان: طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ 5 مدن جديدة الإسكان: طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ 5 مدن جديدة

مصراوي Masrawy

10:27 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ 5 مدن جديدة، وهي (بدر - الفيوم الجديدة - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة).

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضي كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذي تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وأشار الوزير، إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، مضيفاً أن التفاصيل، وتشمل (شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.xn--com%29-gei/]www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/2/2021.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

شبكة عيون الإخبارية