بالصور.. بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الوقود في بورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

بدأت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال الحفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي لمحطات الوقود بعدة مناطق في أحياء المحافظة، في إطار تحويل محطات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه يجري العمل على تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين، كمرحلة أولى بمختلف أحياء المحافظة، ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأكد على أنه سيجرى تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء المحطات، وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.