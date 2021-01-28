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أمير الباحة يوجّه بمراقبة منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب وتفتيشها

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أمير الباحة يوجّه بمراقبة منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب وتفتيشها أمير الباحة يوجّه بمراقبة منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب وتفتيشها
تضمّن رصد الأسعار وتطبيق التوطين وضبط المتسترين والرفع بالمخالفات

أمير الباحة يوجّه بمراقبة منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب وتفتيشها

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، جميع الجهات المعنية بالعمل على مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية في مدينة الباحة والمحافظات؛ وذلك تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما تضمّن توجيه الأمير رصد الأجهزة الذكية والحاسب الآلي، إضافة إلى مراقبة تطبيق التوطين، وضبط حالات التستر، والحرص على نظامية هذه الأنشطة.

ونوّه وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، أن الجهات ذات العلاقة عقدت اجتماعاً؛ لمناقشة جميع المعوقات التي يواجهها الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، مع الحرص على استمرار تفعيل المشاركات المجتمعية ودور رجال الأعمال في دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر متدنّية الدخل، وتقديم حصر شامل لهذه الأسر من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد أن توجيه أمير الباحة يأتي من مبدأ الحرص على جميع الطلاب والطالبات وضمان استمرار العملية التعليمية وتهيئة كل الإمكانيات لخدمة الطلاب والطالبات، وذلك امتداداً للأعمال التي أطلقها الأمير بداية العام الدراسي من خلال حملات "تمكين" و"معين" التي تستهدف الطلاب والطالبات وتوفير مستلزماتهم الدراسية والتقنية، مع توجيهه لمزودي خدمات الاتصالات بالمنطقة بتوفير خدمات الإنترنت وضمان وصولها إلى جميع أبنائه الطلاب والطالبات في جميع المحافظات والمراكز، إضافة إلى سرعة البدء في تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة منافذ البيع، والتأكد من توفر الأجهزة وعدم التلاعب في الأسعار ونظامية الأنشطة والرفع عاجلاً بما يتم اتخاذه حيال هذه الجولات الميدانية وما يتم ضبطه من مخالفات وتجاوزات والسرعة في معالجتها.أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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