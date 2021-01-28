أخبار عاجلة

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة -
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح -
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم -
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم -
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن -
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر -
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية" -
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت -
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة

Print
رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة رياح نشطة وباردة.. "المسند": استقرار جوي عدا أجزاء من مكة والمدينة
جنوبية وجنوبية غربية دافئة بالوسطى والشرقية.. وشمالية غربية باردة بالشمال

رياح نشطة وباردة..

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم على معظم المناطق.

وقال "المسند": "يستمر الاستقرار الجوي العام على معظم المناطق، عدا أجزاء من منطقة #المدينة فمن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة خاصة على الجزء الغربي منها، إضافة إلى شمال غرب منطقة #مكة ما بين #جدة و#رابغ.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة، وتكون نشطة في الوسطى والشرقية، وتكون شمالية غربية باردة في الشمال والشمال الغربي.. هذا والله أعلم".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

"أويو" الهندية تقرر إنشاء 50 فندقًا في هذه المدن السعودية.. تعرّف عليها

"أويو" الهندية تقرر إنشاء 50 فندقًا في هذه المدن السعودية.. تعرّف عليها

القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"

"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"

شبكة عيون الإخبارية