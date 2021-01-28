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رئيس قرغيزستان الجديد يتولى مقاليد الحكم

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رئيس قرغيزستان الجديد يتولى مقاليد الحكم رئيس قرغيزستان الجديد يتولى مقاليد الحكم

مصراوي Masrawy

10:20 ص الخميس 28 يناير 2021

وكالات:

تولى رئيس قرغيزستان الجديد سادير جباروف، الخميس، رسميا مهام منصبه، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وجرت مراسم تنصيب جباروف الذي حصل على قرابة 80% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 10 يناير، في العاصمة بيشكيك، حيث أدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية وتعهد بالعمل من أجل خير الشعب.

وتولى جباروف في أكتوبر الماضي منصب رئيس ، وكان يؤدي منذ منتصف أكتوبر مهام الرئاسة، بعد استقالة الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف على خلفية اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق هزت البلاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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مصراوي Masrawy

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