كوريا الجنوبية تعلن موعد بدء تلقيح مواطنيها ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

سول- (د ب أ):

قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية ، إنه من المقرر أن تبدأ البلاد في إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في فبراير المقبل.

ووفق بيان عن وكالة مكافحة الأمراض والوقاية، أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، سيبدأ إعطاء اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، للأشخاص المقيمين في مستشفيات الرعاية، والعاملين في المؤسسات الطبية شديدة الخطورة.

ومن المقرر أن يتم خلال الربع الثاني من العام تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والعاملين في المؤسسات الطبية؛ والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أما المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، فسيتم تطعيمهم بداية من الربع الثالث من العام.

على صعيد متصل، أعلنت كوريا الجنوبية صباح الخميس تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 76925.

وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1386 حالة منذ بدء تفشي الوباء.