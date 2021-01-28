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بركان "ميرابي" في إندونيسيا يقذف حطامًا ساخنًا

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بركان "ميرابي" في إندونيسيا يقذف حطامًا ساخنًا بركان "ميرابي" في إندونيسيا يقذف حطامًا ساخنًا

مصراوي Masrawy

10:09 ص الخميس 28 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

قالت الوكالة الإندونيسية المعنية بالكوارث الجيولوجية، إن بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة أطلق سحبا ساخنة على منحدراته، الخميس.

وقال مركز البحث والتطوير لتكنولوجيا الكوارث الجيولوجية، الذي يراقب البركان، إن تدفق الحمم البركانية - وهو مزيج سريع الحركة من شظايا صخرية شديدة الحرارة والغاز والرماد - وصل إلى مسافة كيلومترين على الأرض حتى نهر قريب.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وقال ماكوان، رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، إن أكثر من 100 شخص من السكان الذين يعيشون بالقرب من الجبل نُقلوا إلى أماكن إيواء مؤقتة بعد سلسلة من الانفجارات المماثلة أمس الأربعاء.

وفر مئات السكان من منازلهم بالقرب من البركان إلى مواقع أكثر أمانا بعد الانفجارات الأحدث، لكن الكثيرين عادوا بعد ذلك .

وتقع إندونيسيا في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وتضم نحو 128 بركانا نشطًا.

واندلع بركان جبل ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا عدة مرات منذ عام 2018.

وكان آخر ثوران قاتل له في عام 2010، عندما قتل أكثر من 340 شخصا ونزح أكثر من 60 ألفا. وهو أكثر البراكين نشاطًا بين 127 بركانا في إندونيسيا.

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