رئيس حي الضواحي ببورسعيد: تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمركز التكنولوجي

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي الخاص باستلام أوراق وإنهاء إجراءات التصالح للمواطنين في مخالفات البناء.

وشدد "قاسم"، خلال الجولة على العاملين بضرورة انتظام سير العمل بعد الإجراءات والتيسيرات التي جرى اتخاذها مؤخرًا لصالح المواطنين، وأهمها مد العمل يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت لاستقبال الأهالي.

وأكد رئيس الحي على تطبيق كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، خاصة التباعد الاجتماعي وتعقيم المكاتب الإدارية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المترددين على المركز، وحظر الدخول دون ارتداء الكمامات.