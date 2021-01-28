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السبت.. فصل التيار الكهربائي عن فارسكور بدمياط

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السبت.. فصل التيار الكهربائي عن فارسكور بدمياط السبت.. فصل التيار الكهربائي عن فارسكور بدمياط

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10:14 ص الخميس 28 يناير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن مدينة فارسكور، يوم السبت المقبل، بسبب رفع كفاءة المحولات وأعمال الصيانة والتجديد.

وأوضح القطاع، في بيان له اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل مغذيات التيار من خط مدينة فارسكور، ومن المقرر أن تتأثر مناطق المحكمة والمحطة والساحة ومدرسة الصنايع، وذلك من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال، ومن المقرر كذلك فصل التيار عن خط السنانية بدمياط.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط، بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار.

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