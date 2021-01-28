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تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
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يغير حياة 58 مليون مصرى.. تفاصيل مشروع تطوير القرى المصرية
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الخميس 28 يناير 2021 10:21 صباحاً
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