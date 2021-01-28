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تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
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رد فعل مذيعة CNN على الهواء عندما شاهدت سانجاي غوبتا بقصة شعر جديدة
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cnn arabic
الخميس 28 يناير 2021 10:16 صباحاً
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