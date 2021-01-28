تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 06:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
مصر
CBC Egypt
من مصر | مخرج "ضربة معلم": رانيا فريد شوقي صممت تضرب محمد رجب قلم جامد بجد 3 مرات
مصر
CBC Egypt
الخميس 28 يناير 2021 10:14 صباحاً
89
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
من مصر | موهبة خاصة في التعليق الرياضي من الأشقاء المكفوفين
CBC Egypt
الثلاثاء 02 فبراير 2021 10:06 صباحاً
من مصر | أضاء الله قلوبهم بنور القرآن إنشاء ديني بصوت ثلاثة أشقاء مكفوفين
CBC Egypt
الثلاثاء 02 فبراير 2021 10:06 صباحاً
من مصر | ثلاثة أشقاء فقدوا بصرهم بالإسكندرية أضاء الله قلوبهم بنور القرآن
CBC Egypt
الثلاثاء 02 فبراير 2021 10:06 صباحاً
من مصر | فقرة خاصة مع ثلاثة اشقاء مكفوفين بالاسكندرية فقدوا بصرهم واضاء الله قلوبهم بنور القرآن
CBC Egypt
الثلاثاء 02 فبراير 2021 10:06 صباحاً
السابق
"زراعة النواب" لوزير الأوقاف: كيف سيتم تطوير القرى وأوضاع أهلها غير مستقرة؟!
التالى
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل
Tweets by @3yonNews