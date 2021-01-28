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مصطفى شوقى: حذفنا كليب ضارب عليوى أحتراما للناس مش خوف منهم و مقولتش إنى بسلطن أكتر من بهاء سلطان

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شبكة عيون الإخبارية