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كوريا الجنوبية تسجل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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كوريا الجنوبية تسجل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كوريا الجنوبية تسجل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

07:59 ص الخميس 28 يناير 2021

سول - (أ ش أ):
أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وسط اكتشاف الإصابات الجماعية باستمرار في المرافق الدينية قبل إعلان عن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي هذا الأسبوع.
وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض، إلى أنه من بين الإصابات الجديدة توجد 479 إصابة محلية، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 76,926 إصابة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
وانخفض عدد حالات الإصابة من 559 إصابة تم الإبلاغ عنها أمس الأربعاء، وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 323 إصابة في منشأة للتدريب الديني في كوانجو، على بعد 329 كيلومترا جنوب سول ومنشأة أخرى في دايجون، على بعد 164 كيلومترا جنوب سول.
ولا تزال السلطات الصحية قلقة بشأن الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس والتي أظهرت تباطؤا على خلفية قيود الفيروس الأكثر صرامة.
ومن المتوقع أن تقرر السلطات الصحية ما إذا كانت ستمدد أو ستخفض مستوى التباعد الاجتماعي الحالي، بعد غد السبت قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقررة في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل.
وقد تم تطبيق المستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى في مخطط البلاد ذي المستويات الخمسة، في منطقة سول وضواحيها، مع المستوى 2 في مناطق أخرى.
ويتم حظر التجمعات الخاصة التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد وتقييد عمل المطاعم بعد الساعة التاسعة مساء.
وأبلغت البلاد عن 8 حالات وفاة إضافية، مما رفع الإجمالي إلى 1,386. ووصل عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد إلى 251.

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