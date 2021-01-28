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البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية

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البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية
خلال الساعات الـ24 الماضية

البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 63520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1283 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و996876 إصابة، ووفاة 220161.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، و8 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.926؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.386.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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