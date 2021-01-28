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إعلان تصحيحي حول استحواذ صندوق الاستثمارات على حصة بـ"بوابة البحر الأحمر"

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إعلان تصحيحي حول استحواذ صندوق الاستثمارات على حصة بـ"بوابة البحر الأحمر" إعلان تصحيحي حول استحواذ صندوق الاستثمارات على حصة بـ"بوابة البحر الأحمر"
أصدرته الشركة للخدمات الصناعية اليوم ونشرته عبر موقع "تداول"

إعلان تصحيحي حول استحواذ صندوق الاستثمارات على حصة بـ

أصدرت الشركة السعودية للخدمات الصناعية اليوم، إعلانًا تصحيحيًّا بخصوص اتفاق صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة محطة بوابة البحر الأحمر، إحدى شركات مجموعة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).

وقالت "سيسكو" في التصحيح الذي نشرته اليوم عبر موقع "تداول": سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) بعد إتمام هذه الاتفاقية، حصصًا متساوية، وبحصة إجمالية تبلغ نسبتها 40٪ من رأس مال شركة محطة بوابة البحر الأحمر (20٪ لكل منهما). حيث سيتم الاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو البالغة نسبتها 21.2٪ وكذلك على جزء من حصة شركاء الأقلية الآخرين في شركة محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 18.8٪؛ وذلك بشكل تناسبي وفقًا لحصة كل شريك.

وأضافت: كما سيتم رصد العوائد من عملية بيع الحصص على أنها رأس مال ثانوي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وسيتم توزيع العائدات من هذه الصفقة على الشركاء الحاليين على أساس تناسبي مع ملكيتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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