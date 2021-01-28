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الأمم المتحدة: زيادة في التقارير عن صد أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء

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الأمم المتحدة: زيادة في التقارير عن صد أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء الأمم المتحدة: زيادة في التقارير عن صد أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء

مصراوي Masrawy

06:35 ص الخميس 28 يناير 2021

جنيف - (د ب أ):
أعربت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة عن قيام دول أوروبية بإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء في حدودها البحرية والبرية.

وقالت جيليان تريجز، مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون الحماية: "تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددا كبيرا مستمرا من التقارير حول قيام بعض الدول الأوروبية بتقييد الوصول إلى اللجوء، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود".

وأضافت أن هذا يبدو أنه ممارسة ممنهجة، بينما لم تشر إلى أي دولة بالاسم.

وأبلغ لاجئون عن هذا النوع من السلوك في الماضي من جانب خفر السواحل في اليونان.

وذكرت المفوضية أن عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي يتناقص بمر السنين، فكان هناك 95 ألفا العام الماضي، أي أقل بنسبة 23% عن العام الماضي وأقل 33% عن 2018.

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