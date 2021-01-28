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مركز بحثي: نيوزيلندا تحتل المركز الأول عالميا في إدارة جائحة

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مركز بحثي: نيوزيلندا تحتل المركز الأول عالميا في إدارة جائحة فيروس كورونا مركز بحثي: نيوزيلندا تحتل المركز الأول عالميا في إدارة جائحة

مصراوي Masrawy

05:08 ص الخميس 28 يناير 2021

سيدني (د ب أ)
حققت نيوزيلندا أفضل استجابة لجائحة بين جميع دول العالم، بحسب تحليل جديد أجراه "معهد لووي" وهو مركز أبحاث أسترالي.

وقارن مركز الأبحاث بين الطرق التي تمكنت من خلالها 98 دولة عبر "البيانات المتاحة للجمهور والقابلة للمقارنة" من إدارة الجائحة في الأسابيع الـ 36 التي أعقبت الحالة المئة المؤكدة لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وكشف التحليل، الذي أخذ في الاعتبار عدد حالات الإصابة والوفيات والاختبارات لكل ألف شخص من بين أمور أخرى ، أن نيوزيلندا تمكنت من إدارة تفشي المرض بشكل أفضل، وتبعتها فيتنام وتايوان وتايلاند ، بينما احتلت أستراليا المرتبة الثامنة.

وأشار المعهد إلى أن الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت في المتوسط الأكثر نجاحا في احتواء الجائحة على الرغم من حقيقة أن تفشي المرض بدأ في الصين، التي لم يتم تضمينها في التصنيف بسبب "نقص البيانات المتاحة للجمهور حول الاختبارات".

وبحسب الدراسة، سجلت أوروبا أكبر تحسن بمرور الوقت بخلاف أي منطقة قبل أن تطغى عليها موجة ثانية أكثر حدة في نهاية عام 2020.

وفي الوقت نفسه، ساءت الأمور بشكل تدريجي في معظم أنحاء الأمريكتين، مما يجعلها القارة الأكثر تضررا على مستوى العالم ، حيث تقع ست من الدول السبع الأكثر تضررا في تلك القارة.

كما وجد المعهد أنه لا يوجد فرق كبير بين الدول الغنية والفقيرة وأنه على الرغم من الاختلافات الأولية، فإن الأنظمة السياسية تقاربت بمرور الوقت في التعامل مع الجائحة. وكانت الدول الديمقراطية أكثر نجاحا بشكل هامشي بمرور الوقت، مع بعض الاستثناءات.

ومن بين دول مجموعة السبع احتلت اليابان المركز الأول وجاءت في المرتبة 45 تليها ألمانيا في المرتبة (55) وإيطاليا (59) وكندا (61) وبريطانيا (66) وفرنسا (73) والولايات المتحدة (94).

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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