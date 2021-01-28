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انتقام امرأة.. استدرجت "يوتيوبر" إلى منزلها وصورته في أوضاع مخلة

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انتقام امرأة.. استدرجت "يوتيوبر" إلى منزلها وصورته في أوضاع مخلة انتقام امرأة.. استدرجت "يوتيوبر" إلى منزلها وصورته في أوضاع مخلة

مصراوي Masrawy

04:14 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهمين باستدراج شاب وتصويره في أوضاع مخلة فضلا عن إجباره على توقيع إيصالات أمانة داخل منزلها بحي الهرم.

البداية بلاغ تلقاه العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم من شاب يدعى "أحمد.ح." يتهم سيدة بنصب كمين له بالاتفاق مع آخرين بسبب خلافات سابقة بينهما.

وشكل العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم فريق بحث بقيادة الرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائدين محمد طارق وعبد الباقي أمين للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم توصلت إلى صحة البلاغ، وأن المشكو في حقها استدرجت الشاب الذي يعمل في مجال إعداد مقاطع ترفيهية عبر موقع "يوتيوب" وتطبيق "تيك توك" -بخلاف يوتيوبر شهير يحمل نفس الاسم- إلى مسكنها.

،فوجئ الشاب لدى حضوره بتواجد أشخاص آخرين أجبروه على توقيع إيصالات أمانة فضلا عن تصويره في أوضاع مخلة لتهديده حال إبلاغ الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهمة الرئيسية التي أقرت بصحة التحريات وأرشدت عن باقي المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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