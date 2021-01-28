أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"زراعة البرلمان" تنتهي من أول 9 مواد بقانون حماية البحيرات

Print
"زراعة البرلمان" تنتهي من أول 9 مواد بقانون حماية البحيرات "زراعة البرلمان" تنتهي من أول 9 مواد بقانون حماية البحيرات

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 28 يناير 2021

انتهت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من .

وتتعلق المواد التسع التي وافقت عليها اللجنة، بأهداف واختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر إنشائه بموجب القانون.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بشأن ضرورة الاستغلال الأمثل للبحيرات السمكية.

وأشار إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتصدير الفائض.

وأضاف الحصري: "اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين"، مشيرا إلى أن اللجنة تحاول أن يتم الانتهاء من مواد القانون بشكل توافقي.

وتابع، أن تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا أن مشروع القانون يقضي على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية