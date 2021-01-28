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تسجل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة

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مصر تسجل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة تسجل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 163761 من بينهم 127963 متعافيًا

مصر تسجل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن خروج 530 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 632 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وأوضح "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 163761 حالة من ضمنهم 127963 حالة تم شفاؤها، و 9115 حالة وفاة.

وذكر "مجاهد" أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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