أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فرنسا: إغلاق البلاد مجددا خيار مطروح وسط تفشي سلالات كورونا الجديدة

Print
فرنسا: إغلاق البلاد مجددا خيار مطروح وسط تفشي سلالات كورونا الجديدة فرنسا: إغلاق البلاد مجددا خيار مطروح وسط تفشي سلالات كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

02:04 ص الخميس 28 يناير 2021

باريس - (د ب أ):
أعلن مسؤول فرنسي مساء الأربعاء أن تؤجل قرارا بإغلاق البلاد مجددا وسط تفشي ، وأنها تدرس خيارات أخرى لإبطاء انتشار سلالات جديدة للفيروس، معتبرا أن إجراءات حظر التجوال الحالية غير كافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جبريال أتال، المتحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس "طلب مزيدا من التحليل" بشأن تفشي الفيروس قبل اتخاذ قرار بفرض أي قيود جديدة.

وشدد على أن حظر التجوال الحالي بين السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي ليس كافيا.

وقال إن الإغلاق الصارم هو أحد الخيارات التي يجري دراستها.

وبحسب بلومبرج، قد يتخذ ماكرون قرارا نهائيا بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية