"ريشا": لبنان على شفير كارثة نفسية من جراء تداعيات كورونا والتبعات الاقتصادية

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قال إن العقاقير التي تستخدم في العلاج غير متوفرة بسبب صعوبة استيرادها وتخزينها

وصف رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى" أوتيل ديو" ورئيس "الجمعية اللبنانية للطب النفسي" البرفيسور سامي ريشا وضع الصحة النفسية للمواطن اللبناني بالخطير جدًا وقال "إذا لم تعالج الحالات بطريقة صحيحة وصحية بإشراف أطباء متخصصين قد نصل إلى كارثة نفسية كبيرة".

وتفصيلاً، صنّف البروفيسور ريشا في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" الأسباب الرئيسة التي أوصلت اللبنانيين إلى هذه الحالة وأبرزها تدمير نصف العاصمة اللبنانية من جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت في شهر أغسطس الماضي والقلق الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19 وأسباب اقتصادية وأخرى صحية.

وشرح ريشا الوضع النفسي للمواطن اللبناني بالقول:"ما يعيشه الشعب اللبناني اليوم يختلف تمامًا عما تعيشه بقية شعوب العالم، فإضافة إلى تفشي وباء فيروس كوفيد 19 في لبنان ومنذ أكثر من عام تقريبًا، تمر البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية قوية ناهيك بتدمير ما يقارب نصف أبنية العاصمة اللبنانية بيروت بصورة مفاجئة ما شكل صدمة قوية لدى غالبية المواطنين الذين تأذوا منها على أكثر من صعيد خصوصًا على الصعيد النفسي".

وتابع "نتيجة كل هذه الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تدني المستوى المعيشي للمواطن في لبنان إضافة إلى الظروف السياسية المقلقة والذي ينتج عنها عدم وضوح في الرؤية لتبلور الأمور المستقبلية خلقت حالة نفسية متدهورة جدًا لدى كل الأعمار وعلى جميع المستويات".

وأردف "إن ما نراه اليوم كأطباء نفسيين نوعين من الحالات تتفشى بين اللبنانيين الحالة الأولى تتمثل بالأشخاص الذين كانوا سابقًا معرضين لحالات نفسية ومنها الإدمان والكحول والمخدرات وهؤلاء كانوا نوعًا ما مستقرين قبل العام الماضي إلا أننا سرعان ما لاحظنا تراجع حالتهم من جراء تلك الظروف".

أما الحالة الثانية فتتمثل "بالأشخاص الذين لم يكن لديهم أي من الحالات النفسية، هؤلاء تولدت لديهم حالات نفسية والسبب يعود لعدم الرؤية للمستقبل والقلق على المصير".

وعن حالة الشك الذي يعيشها اللبناني وعدم النظر إلى الغد يقول البروفيسور ريشا إنها "تسهم في خلق القلق الكبير لدى جميع الأعمار بدءًا من الأطفال وصولاً إلى المسنين وهذه نراها متزايدة على سبيل المثال بدأ الكثير من الأطفال في لبنان يعانون بسبب قلة النوم والتبول الليلي اللاإرادي التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وظهور أعراض الخوف لديهم وصعوبة التركيز على الدروس وخصوصًا بعدهم عن المدارس واعتمادهم على طريق الأونلاين وبالتالي عن الاندماج المجتمعي".

بينما عند البالغين يتابع ريشا فيقول "بدأنا نرى القلق الذي يتميز باضطرابات بالنوم وبقلة التركيز والتوتر المتزايد، وهذه الحالة نراها أكثر فأكثر لدى الشباب اليوم في عياداتنا، وبالتالي هناك موجة قلق واكتئاب بدأت تظهر معالمها وبرأينا كأطباء نفسيين ممكن أن تولد مشكلة نفسية كبيرة في المجتمع خلال الفترات اللاحقة“.

ولعل ما يزيد المشاكل والخطورة برأي ريشا، تلك الذاتية الخاطئة وعن ذلك يقول"هناك نوعان من العلاجات ودائمًا التكلفة الباهظة للعلاجات تسبب لدى المواطن المزيد من حالات القلق أو الاكتئاب، إضافة إلى فقدان العدد الكبير من الأدوية الخاصة بعلاج الاكتئاب وأخرى ضد الهذيان وأدوية معدلات المزاج والمهدئات التي باتت مفقودة من السوق اللبناني".

وتابع "كل هذه العقاقير التي تستخدم في علاجاتنا كأطباء نفسيين لسوء الحظ باتت غير متوفرة لعدة أسباب فهي إما بسبب صعوبة استيرادها في الوقت الحالي أو بسبب تخزينها من قبل المواطن في البيوت بكميات كبيرة ومعظم هذه الأدوية باتت مقطوعة، وهذه أدوية من الصعب فقدانها للمريض خصوصًا في هذه المرحلة التي نعيش فيها المزيد من القلق، والقلق على فقدانها بحد ذاته ممكن أن يخلق قلقًا آخر فتزداد نسبة حالات الاكتئاب وهذا حال لبنان اليوم".

وأضاف ريشا "إذًا نحن أمام خطورة كبيرة لفقدان هذه الأدوية ونتلقى اتصالات يومية كأطباء نفسيين بسبب تغيير أنواع الأدوية والتي من الممكن أن تخلق في بعض الحالات مشاكل ارتدادية، إضافة إلى الكلفة الباهظة ماديًا للعلاج وصعوبته، ما جعل العديد من المرضى يعتمدون على العلاجات النفسيه ذاتيًا وقد وصلنا لمرحلة يصف فيها المريض لنفسه العلاج ومن ثم يتصل بنا كأطباء لتصحيح الوضع ما أدى إلى خطورة لدى بعض الحالات لكون أدويتنا المعتمدة خطرة ومخصصة لحالات معينة".

ويوجز ريشا "كل ذلك إضافة إلى تدمير نصف بيروت بصورة مفاجئة والحجر الصحي الذي سبب مشاكل اقتصادية ونفسية خلقت حالة من عدم الاستقرار النفسي ما يولد آثارًا جانبية بدأت تتفشى لدى شرائح كبيرة والأمر يحضر لكارثة نفسية بدأت ملامحها تظهر فهناك على سبيل المثال أعراض قد يعدها بعضهم بسيطة إنما هي مؤشر غير صحي على المرضى ومنها الأكل بطريقة خاطئة وغير منتظمة".

وشدد ريشا على "ضرورة الاستماع لصوت الشعب ولمعاناته وماذا يريد والاستماع إلى كل ما يصدر من بيانات طبية ونصائح تنصح بها المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية للتركيز على عدة أمور كي نخفف من الضغوط النفسية".

وشدد على ضرورة "عدم اللجوء إلى تعاطي الكحول والمخدرات لمعالجة القلق لأن القلق لا يعالج بهذه الطريقة"، وقال "الحل باللجوء إلى ممارسة الرياضة ونصح بممارسة رياضة الاسترخاء والتأملات يوميًا ما يساعد على تفادي حالات القلق".

وأضاف"كي نتأقلم مع القلق علينا الإكثار من العودة إلى عاداتنا السابقة ومنها القراءة والاستمتاع بالموسيقى وكل الهوايات التي كانت محببة لدى الإنسان قبل هذه المرحلة العصيبة كي نتخطى القلق".

والأهم من كل ذلك أوضح ريشا "ضرورة تشجيع عودة العلاقات الاجتماعية حتى لو كان ذلك عبر التباعد الاجتماعي وتطوير العلاقات الاجتماعية ولو عبر شاشات الحاسوب في وقت تعاكسنا الظروف المحيطة وتعمل على عكس ذلك، حيث يجب علينا زيادة العلاقات الاجتماعية وحين نشعر بأن الوضع لا يجدي نفعًا علينا بضرورة التواصل مع الطبيب وعدم تناول العلاجات ذاتيًا أو الاستماع إلى حالات مشابهة من أصدقاء مثلاً".