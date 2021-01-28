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وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يبحثان هاتفيًا الملف الإيراني

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وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يبحثان هاتفيًا الملف الإيراني وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يبحثان هاتفيًا الملف الإيراني

مصراوي Masrawy

12:55 ص الخميس 28 يناير 2021

وكالات
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بعد يوم من تعيينه وزيرًا للخارجية الأمريكية، حسبما ذكرت "هآرتس" الإسرائيلية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن بلينكن وأشكيناز بحثا خلال الاتصال ملف إيران وتوسيع دائرة اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية.
وقالت "هآرتس" إن هذه المحادثة الهاتفية هي ثاني مكالمة رفيعة المستوى بين الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جوبايدن، بعد محادثة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات يوم السبت الماضي.
وكان بلينكن، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من الأربعاء، إن إيران حاليًا لا تمتثل للاتفاق النووي وعودتها إليه من جديد ستتطلب وقتًا، متابعًا: "سنبحث مع حلفائنا اتفاقا أطول مدة مع إيران".
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن ‏وزير أن واشنطن لن تعود إلى لاتفاق النووي إلا إذا احترمت إيران التزاماتها، موضحًا أن حال عودة طهران للاتفاق، ستشكل واشنطن فريقًا من الخبراء لبحث عودتها.
وكان مسؤول أمريكي، أعلن أول أمس الاثنين، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران.
وتعارض إسرائيل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني، وترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا لأمنها القومي.

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