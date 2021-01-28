أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الوزراء: "التليجراف" تختار كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها

Print

مصراوي Masrawy

12:23 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن جريدة التليجراف البريطانية نشرت تقريراً إيجابياً عن أشارت خلاله إلى أن مصر تعتبر كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة.

ولفت التقرير، إلى أن مصر من الدول التي حققت انخفاضاً بالغاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار كاتب التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.

وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.

3

390c28fc39.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية