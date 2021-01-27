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البيئة: تخفيض 91 طنا من أحمال التلوث الصناعي ببحيرة المنزلة كل عام

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البيئة: تخفيض 91 طنا من أحمال التلوث الصناعي ببحيرة المنزلة كل عام البيئة: تخفيض 91 طنا من أحمال التلوث الصناعي ببحيرة المنزلة كل عام

مصراوي Masrawy

10:45 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذي تعاهدنا عليه جميعاً.

وأضافت فؤاد، أنه تم استكمال الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على امتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلاً عن تنفيذ برامج الرصد الدورى لنوعية المياه بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وبالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.

وأضافت فؤاد، أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طنا في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لعدد ثلاث منشآت صناعية (شركة للزيوت والصابون، شركة قها للأغذية المحفوظة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية والدقهلية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالي 12 موقعا لعدد 9 شركات)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية، وجاري تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (7) شركات أخرى، والتي ستنتهي بنهاية عام 2021.​

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