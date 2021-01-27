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محافظ سوهاج يتابع تطعيم الأطقم الطبية بـ"لقاح كورونا" (صور)

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محافظ سوهاج يتابع تطعيم الأطقم الطبية بـ"لقاح كورونا" (صور) محافظ سوهاج يتابع تطعيم الأطقم الطبية بـ"لقاح كورونا" (صور)

مصراوي Masrawy

10:42 م الأربعاء 27 يناير 2021


سوهاج – عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عمليات حصول الأطقم الطبية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سينوفارم" الصيني.

وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الدكتور محمد زايد، رئيس قسم الكلى بمستشفى الهلال، أعقبته الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ثم الدكتور ديفيد، أخصائي المخ والأعصاب بمستشفى الهلال، والدكتور بيشوي، أخصائي المخ والأعصاب بمستشفى الهلال، و"هالة" أخصائية التمريض بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع سوهاج للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير قطاع مكتب محافظ سوهاج، والدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفى الهلال.

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