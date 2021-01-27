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العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بطور سيناء

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العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بطور سيناء العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بطور سيناء

مصراوي Masrawy

10:41 م الأربعاء 27 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

عثر أحد الأشخاص على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، يرجح أنه اصطدم بأحد المراكب أثناء وجوده في مياه خليج السويس.

تلقت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء بلاغًا يفيد العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام الجديد بطور سيناء، وعلى جسمه أثار إصابات، ويبلغ طوله أقل من متر، ووزنه يصل إلى نحو 50 كيلو جرامًا.

وقال مصدر بفرقة عمليات جنوب سيناء، إنه جرى إخطار قطاع محميات جنوب سيناء، والذي أرسل فريق من المتخصصين لمعاينة الدولفين النافق، لتحديد أسباب الوفاة، وجرى دفنه بطريقة علمية.

وقال الدكتور محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن منطقة البحر الأحمر من المناطق التي يكثر بها وجود الدلافين، وهي صديقة للإنسان والذي يقوم بحركات بهلوانية أثناء السباحة.

وأضاف مدير محميات جنوب سيناء، أن حالات نفوق الدلافين داخل مياه البحر طبيعية، وتكون نتيجة تعرض الدلافين لبعض الحوادث العارضة أثناء السباحة في المياه، وتقوم الأمواج بنقلها من داخل البحار إلى الشواطئ، أو قد تلتهمها أسماك القرش، وأحيانًا يكون سبب النفوق هو انتهاء عمر الدولفين بشكل طبيعي.

الدولفين النافق (1)

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