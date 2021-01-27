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شرطة لبنان: تعرضنا للاستهداف بقنابل يدوية حربية في مظاهرات طرابلس

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شرطة لبنان: تعرضنا للاستهداف بقنابل يدوية حربية في مظاهرات طرابلس شرطة لبنان: تعرضنا للاستهداف بقنابل يدوية حربية في مظاهرات طرابلس

مصراوي Masrawy

10:57 م الأربعاء 27 يناير 2021

لبنان - (أ ش أ)

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أن عناصره المكلفة بتأمين أحد المقار الحكومية بمدينة طرابلس (شمالي لبنان) تعرضت للاستهداف بقنابل يدوية حربية خلال الاحتجاجات الدائرة حاليا بالمدينة.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها الليلة، أن القنابل التي أطلقت على قوات الأمن المتمركزة داخل مقر سراي طرابلس الحكومي، ليست صوتية أو حتى قنابل مولوتوف وإنما هي قنابل يدوية حربية، وأنها أدت إلى إصابة 9 عناصر أمنية من بينهم 3 ضباط أحدهم في حالة حرجة.

وتشهد مدينة طرابلس احتجاجات ومظاهرات قوية مستمرة منذ 3 أيام تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واعتراضا على استمرار قرار الإغلاق الشامل للبلاد الرامي إلى الحد من تفشي وباء كورونا، حيث يعتبر المتظاهرون أنه يفاقم الأزمات الاجتماعية.

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