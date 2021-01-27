الأمن الداخلي الأمريكي يرفع مستوى الإنذار ضد الإرهاب في أمريكا

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، الأربعاء، نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب في الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، إلى "مناخ من التهديدات المتنامية" المرتبطة بمتطرفين عنيفين مناهضين للحكومة الفيدرالية.

وأوضحت الوزارة أنها لا تملك "معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محددة"، لكنها لاحظت أن أعمال شغب عنيفة وقعت أيضًا في الأيام الأخيرة، لافتة إلى أن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة.

وأضافت النشرة السارية حتى نهاية أبريل المقبل أن متطرفين لهم دوافع مختلفة وخصوصًا "غضبهم حيال القيود المرتبطة بكوفيد-19 ونتائج الانتخابات" الرئاسية، تآمروا العام 2020 وعمدوا أحيانًا إلى مهاجمة مقار رسمية.

واعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن بعض هؤلاء "يمكن أن يشجعهم اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير"، في إشارة إلى الهجوم الدامي لأنصار دونالد ترامب على مقر الكونجرس فيما كان المشرعون يصادقون على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت الوزارة عزمها على حماية "المنشآت الحساسة" و"السكان الذين قد يتعرضون لاستهداف بسبب ديانتهم وعرقهم وأصولهم وهويتهم أو رأيهم السياسي".

ودعت الأمريكيين إلى التحلي باليقظة، قائلة "إنتبهوا إلى محيطكم وإلى سلامتكم الشخصية".