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حملت منه سفاحًا.. نقاش يتعدى جنسيًا على جارته المعاقة ذهنيًا في كفر الشيخ

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حملت منه سفاحًا.. نقاش يتعدى جنسيًا على جارته المعاقة ذهنيًا في كفر الشيخ حملت منه سفاحًا.. نقاش يتعدى جنسيًا على جارته المعاقة ذهنيًا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:34 م الأربعاء 27 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على نقاش يقيم بمدينة كفر الشيخ، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على جارته "معاقة ذهنيًا"، ما أدى إلى حملها سفاحًا منه.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "م.ع"، بائع متجول، في العقد السادس من عمره، ويقيم بحي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، يتهم فيه "إ.ا"، 44 عامًا، نقاش، بتعديه جنسيًا على ابنته المعاقة ذهنيًا ومن ذوي الصم والبكم.

وأكد والد الفتاة المجني عليها في بلاغه أن شقيقتها الكبرى لاحظت تعرضها لحالة مرضية آلام بالبطن، وتوجهت رفقتها إلى أحد الأطباء، وبفحصها طبيًا أخبرهم بحملها في الشهر الخامس، وبمراجعة شقيقتها، وبحسب تركيزها معها لوحت لها أن المتهم تعدى عليها جنسيًا، ما أدى إلى حملها سفاحًا منه.

توجهت حملة أمنية قادها الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، إلى مسكن المتهم، وألقي القبض عليه، وبمواجهته بتلك الاتهامات أنكر ارتكابه الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 303 لسنة 2021 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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