أمريكا وبريطانيا تتفقان على مواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار

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بلينكن وراب بحثا التعاون لحض الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، الاتفاق على ضرورة مواجهة سلوك طهران المزعزع للاستقرار.

وفي التفاصيل، بحث الوزيران الأمريكي والبريطاني سبل التعاون لحض الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفق العربية نت.

وباشر أنتوني بلينكن، الذي عينه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيرًا للخارجية ووافق عليه مجلس الشيوخ، اليوم ، مهامه رسميًا من مقر الوزارة.

وفي كلمة له، قال بلينكن إن العالم قادر على حل المشاكل أكثر عندما تكون الولايات المتحدة حاضرة بقوة، وأضاف أن واشنطن "لديها مصادر قوة هائلة سنبني عليها".

وشدد بلينكن على التركيز على التعاون مع الحلفاء لمواجهة الأزمات الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا.

وقال إن السياسة الخارجية الأمريكية ستحظى بأهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن القرارات المقبلة سيكون من شأنها تعزيز الديمقراطية في العالم.

ووعد بلينكن أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بـ"إحياء" التحالفات وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.

