الولايات المتحدة.. "الأمن الداخلي" يرفع مستوى الإنذار بشأن "إرهاب محلي"

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أكدت وجود مناخ من التهديدات المتنامية على صلة بمتطرفين مناهضين لرئاسة بايدن

رفعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم في نشرة أصدرتها مستوى الإنذار ضد الإرهاب، مشيرة إلى وجود مناخ من التهديدات المتنامية في كل أنحاء الولايات المتحدة على صلة بمتطرفين عنيفين مناهضين لرئاسة جو بايدن.

وجاء في النشرة: "تشير معلومات إلى أن متطرفين عنيفين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، إضافة إلى متظلمين آخرين تأثروا بروايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا تعبئتهم، ويحرضوا على ارتكاب أعمال عنف"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها لا تملك "معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محددة"، لكنها لاحظت أن "أعمال شغب عنيفة وقعت أيضًا في الأيام الأخيرة"، وأن التهديدات يمكن أن تستمر أسابيع عدة.

وأضافت النشرة السارية حتى نهاية إبريل بأن متطرفين لهم دوافع مختلفة، خاصة الغاضبين حيال القيود المرتبطة بكوفيد-19 ونتائج الانتخابات الرئاسية، تآمروا عام 2020، وعمدوا أحيانًا إلى مهاجمة مقار رسمية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن بعض هؤلاء "يمكن أن يشجعهم اقتحام (مبنى الكابيتول) في السادس من يناير"، في إشارة إلى الهجوم الدامي لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس، فيما كان المشرعون يصادقون على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت الوزارة عزمها على حماية "المنشآت الحساسة والسكان الذين قد يتعرضون لاستهداف بسبب ديانتهم وعرقهم وأصولهم وهويتهم أو رأيهم السياسي".

ودعت الأمريكيين إلى "التحلي باليقظة"، قائلة: "انتبهوا إلى محيطكم وإلى سلامتكم الشخصية".

