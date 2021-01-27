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قبل توقيع قرارات حاسمة.. "بايدن" يعرض قيادة أمريكا للرد على أزمة المناخ

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قبل توقيع قرارات حاسمة.. "بايدن" يعرض قيادة أمريكا للرد على أزمة المناخ قبل توقيع قرارات حاسمة.. "بايدن" يعرض قيادة أمريكا للرد على أزمة المناخ
قال إننا نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد لقد انتظرنا طويلاً للمواجهة

قبل توقيع قرارات حاسمة..

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، أن على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ قبل توقيعه قرارات تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال "بايدن" "كما نحتاج إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد لأزمة المناخ، لأن هناك فعلاً أزمة مناخ"، موضحاً أن واشنطن ستنظم قمة حول المناخ بمناسبة يوم الأرض في 22 أبريل.

ويصادف هذا التاريخ أيضاً الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي عادت الولايات المتحدة إليه بعد ساعات من تولي الرئيس الأميركي الجديد مهامه.

وأضاف "لقد انتظرنا طويلاً لمواجهة أزمة المناخ، ولم يعد في إمكاننا الانتظار أكثر. نرى ذلك بأم عيننا ونشعر به في أعماقنا. آن الأوان لنتحرك".

وفي نوفمبر 2020، انسحبت الولايات المتحدة، التي تعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، بشكل رسمي من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان ، قد أعلن نيته وعزمه على سحب بلاده من الاتفاق لأول مرة في يونيو 2017، قائلاً إن الاتفاق يقوض الاقتصاد الأميركي، فيما بعثت الإدارة الأميركية إشعاراً رسمياً بالانسحاب إلى الأمم المتحدة في الرابع من نوفمبر 2019، فيما يصبح الانسحاب سارياً بعد عام من الإبلاغ الرسمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية