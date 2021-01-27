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الصين تتخذ إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا في احتفالات رأس السنة القمرية

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الصين تتخذ إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا في احتفالات رأس السنة القمرية الصين تتخذ إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا في احتفالات رأس السنة القمرية

مصراوي Masrawy

09:49 م الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

أعلنت الصين عن المزيد من الإجراءات تفاديًا لتفشي (كوفيد-19) خلال عطلة رأس السنة القمرية في البلاد.

وابتداء من يوم غد الخميس سيضطر كل من يدخل العاصمة بكين قادمًا من المناطق الأقل خطورة إبراز شهادة خلو من الوباء والحجر لمدة أسبوعين.

كما منع تمامًا سكان المناطق المتضررة من الدخول إلى بكين. فالسلطات الصينية تسعى جاهدة للحد من تفشي الوباء خاصة عودة ظهور الحالات المنقولة محليًا للفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ومما يثير القلق أن مئات الملايين من الأشخاص داخل الصين يسافرون لرؤية عائلاتهم خلال العطلة، مما قد يساعد في نشر موجة ثانية من (كوفيد-19) داخل البلاد.

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