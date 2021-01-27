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وزيرة البيئة: التفتيش الشامل على 12000 منشأة بمختلف المحافظات

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وزيرة البيئة: التفتيش الشامل على 12000 منشأة بمختلف المحافظات وزيرة البيئة: التفتيش الشامل على 12000 منشأة بمختلف المحافظات

مصراوي Masrawy

09:58 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه فيما يخص ملف التغيرات المناخية تعاونت الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.

وقالت فؤاد، أمام البرلمان، إن الوزارة قامت بإطلاق حملة لنشر الوعي البيئي"اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

وأضافت أن الوزارة قامت بإجراء التفتيش البيئي الشامل على ما يزيد على (12000) منشأة مختلفة على مستوى المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تلقت الوزارة شكاوى للمواطنين بلغت 2800 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم إزالة أسبابها بنسبة (100%).​

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