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استدرجوه لسرقة التاكسي.. كشف غموض مقتل سائق بالقناطر الخيرية

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استدرجوه لسرقة التاكسي.. كشف غموض مقتل سائق بالقناطر الخيرية استدرجوه لسرقة التاكسي.. كشف غموض مقتل سائق بالقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

09:49 م الأربعاء 27 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض مقتل سائق تاكسي، مقيم بمدينة القناطر الخيرية، تبين استدراح 4 عاطلين للمجني عليه لمدينة الفيوم، بغرض سرقة التاكسي الخاص به، ودفنه بصحراء الفيوم، جرى ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بمقتل سائق تاكسي، مقيم دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات التي أجرها النقيب محمود أبوزيد، معاون مباحث المركز، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 4 عاطلين، استدرجوا المجني عليه لمدينة الفيوم لسرقته، وقتلوه ودفنوه بصحراء الفيوم، وجرى ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

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