عقب أيام التقلبات.. الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأحد الموافق 31 يناير ستشهد الأحوال الجوية حالة من الاستقرار.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الاستقرار يستمر حتى الثلاثاء 2 فبراير.

يذكر أن مصر تشهد خلال الـ 3 أيام المقبلة حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. ​