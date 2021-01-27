ركلته بقدميها.. إحالة سيدة متهمة بقتل رجل لـ"جنايات" كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحالت محكمة استئناف طنطا، اليوم الأربعاء، ربة منزل تقيم بمركز البرلس في كفر الشيخ، إلى محمكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمتها في التهمة الموجهة إليها بقتل رجل، دون عمد، من خلال مشاجرة بينهما تطورت إلى حد التشابك بالأيدي، بإحدى القرى التابعة لمركز البرلس.

وتنظر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، محاكمة المتهمة يوم 22 فبراير المقبل، في أحداث القضية رقم 7631 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1192 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 15 يونيو 2020، في نطاق مركز البرلس، عندما أتهمت "سوزان.ع.إ"، 30 عامًا، ربة منزل، وتقيم بإحدى القرى التابعة لمركز البرلس، بقتل "صبري.م.ا"، دون سبق إصرار أو ترصد، على إثر مشادة نشبت بينهما تطورت إلى حد التشابك بالأيدي.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمة باغتت المجني عليه بركله بقدميها استقرت بالخصية اليسرى، فأحدثت بجسده صدمة قوية أدت لتوقف القلب ووفاته.