بايدن: سنستثمر ٩٠ مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إن إدارته ستسثمر ‏ 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، مضيفًا أن ‏‎البرنامج الأمريكي في مجال الطاقة النظيفة ليست أحلامًا بل تحركات ملموسة.

وقال بايدن في كلمة مساء اليوم بشأن التغير المناخي: "علينا أن نقود جهود العالم في مواجهة التغير المناخي ولكن أمريكا لا يمكنها القيام بذلك بمفردها".

وتابع أن البرنامج الجديد بشأن الطاقة النظيفو يحتاج مهندسين وعمالاً لبلورة البرنامج وسيوفر الوظائف.

وأعلن أنه سيوقع اليوم على أمر تنفيذي لمواجهة تهديد التغير المناخي، مؤكدًا أن العمل على حماية المناخ سيوفر أيضا وظائف جديدة برواتب عالية.

وأكد، أنه سيلغي القرارات التنفيذية التي أصدرتها الإدارة السابقة وتسببت في الأضرار.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لملف التغير المناخي جون كيري، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينظم قمة دولية بشأن المناخ في ٢٢ أبريل المقبل، مؤكدًا أن بلاده ستسعى إلى أن تجتمع دول العالم من أجل مواجهة التغير المناخي.

وتابع كيري، في مؤتمر صحفي بشأن التغير المناخي بعد اجتماع مع بايدن اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي سيوقع على عدد من القرارات التنفيذية بشأن المناخ لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخي ستكون دولية.

‏‎وفي وقت سابق من اليوم، جمد بايدن منح التراخيص لعمليات التنقيب عن المحروقات ويعلن تنظيم قمة حول المناخ.