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بايدن: سألغي القرارات التي أصدرتها الإدارة السابقة وتسببت في أضرار بشأن المناخ

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بايدن: سألغي القرارات التي أصدرتها الإدارة السابقة وتسببت في أضرار بشأن المناخ بايدن: سألغي القرارات التي أصدرتها الإدارة السابقة وتسببت في أضرار بشأن المناخ

مصراوي Masrawy

08:51 م الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

شدد ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، على ضرورة إعطاء قضايا التغير المناخي الأولوية.

وأكد بايدن في كلمة مساء اليوم بشأن التغير المناخي، أنه سيلغي القرارات التنفيذية التي أصدرتها الإدارة السابقة وتسببت في الأضرار.

وأعلن أن إدارتع ستطلق سياسة محلية شاملة لمكافحة التغير المناخي.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لملف التغير المناخي جون كيري، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينظم قمة دولية بشأن المناخ في ٢٢ أبريل المقبل، مؤكدًا أن بلاده ستسعى إلى أن تجتمع دول العالم من أجل مواجهة التغير المناخي.

وتابع كيري، في مؤتمر صحفي بشأن التغير المناخي بعد اجتماع مع بايدن اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي سيوقع على عدد من القرارات التنفيذية بشأن المناخ لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخي ستكون دولية.

‏‎وفي وقت سابق من اليوم، جمد بايدن منح التراخيص لعمليات التنقيب عن المحروقات ويعلن تنظيم قمة حول المناخ.

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