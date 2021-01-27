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لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

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لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

سلّمت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الشارة الدولية للموسم الرياضي 2020-2021 والصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحكام الساحة والحكام المساعدين وحكام كرة القدم الصالات، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم ورئيس لجنة الحكام الرئيسة، الإسباني فرناندو تريساكو ومدير الدائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، وأعضاء لجنة الحكام.

وضمت القائمة 7 حكام ساحة وهم: تركي الخضير، محمد الهويش، شكري الحنفوش، خالد الطريس، ماجد الشمراني، فيصل البلوي وسلطان الحربي.

كما ضمت 9 حكام مساعدين وهم: بدر الشمراني، فهد العمري، محمد العبكري، خلف الشمري، عبدالرحيم الشمري، ياسر السلطان، هشام الرفاعي، فيصل القحطاني وعمر الجمل بالإضافة إلى حكم الصالات سعد حيان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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