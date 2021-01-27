فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ)

كتب فريق زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، إن رجالاً ملثمين يرتدون زيًا رسميًا قاموا بتفتيش شقته في موسكو.

وقال زميلا نافالني إيفان زدانوف وليوبوف سوبول، إن إحدى شقق العائلة، وهي شقة تقيم فيها زوجة نافالني واستوديو لتصوير برنامج الإنترنت "نافالني لايف" كانا من بين الأماكن التي تم تفتيشها. وحطمت القوات باب شقة العائلة بينما كان شقيق نافالني أوليج بداخلها.

وقال زدانوف إنه لم يتضح على أي أساس تم القيام بحملة المداهمة. وتحارب منظمة نافالني الفساد وتعرضت لعمليات تفتيش ومصادرة حواسيبها بشكل متكرر.

أصدر فريق نافالني هذا الشهر مقطع فيديو بعنوان "قصر لبوتين" يزعم أنه الزعيم الذي يحكم روسيا منذ فترة طويلة قد بنى "إمبراطورية قيصرية" على البحر الأسود بتمويل من الرشاوى.

وبلغت عدد مرات مشاهدة الفيديو أكثر من 95 مليون مرة منذ صدوره.

وقال بوتين إنه لا علاقة له بالقصر الذي تبلغ قيمته مليار دولار، ورفض الكرملين الفيلم ووصفه بأنه هراء.