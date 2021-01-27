أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير

Print
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير

مصراوي Masrawy

08:45 م الأربعاء 27 يناير 2021

رام الله - (ا ف ب)

‏رحبت القيادة الفلسطينية الأربعاء، باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه دونالد .

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، إن إدارة بايدن "تعتزم استعادة برامج المساعدة الأميركية" لمساعدة الفلسطينيين و"اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة".

وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لفرانس برس إن إعادة فتح قنصلية القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والالتزام بحل الدولتين هي بادرات إيجابية نرحب بها.

ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس هي الكيان المعترف به دوليًا ممثلًا للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

وأنهت إدارة ترامب تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن وقنصليتها العامة في القدس التي كانت بمثابة سفارة مع الفلسطينيين.

كما كثفت دعمها لإسرائيل معترفة بالقدس بشطريها عاصمة لها، واعتبرت أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

ومنذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل في عام 2009، ارتفع عدد سكان هذه المستوطنات بنسبة 50% وزادت السلطات الإسرائيلية الإعلانات عن مشاريع جديدة خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال الرجوب متحدثًا من رام الله مقر السلطة الفلسطينية، "نأمل أن تلوح الإدارة الأمريكية الجديدة ببطاقة حمراء في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والتوسعية التي تقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

يعيش أكثر من 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها 2,8 مليون فلسطيني.

ويعيش أكثر من 200 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية، الجزء الفلسطيني من المدينة الذي أعلنت إسرائيل ضمه بعد احتلاله في 1967.

وتعد الأمم المتحدة جميع المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية