أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق

Print
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق

مصراوي Masrawy

08:42 م الأربعاء 27 يناير 2021

مابوتو - (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن الإعصار المداري إلويز تسبب في دمار في موزمبيق، حيث تضرر أكثر من 262 ألف شخص من جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وقال أنطونيو دي بيليزا مسؤول مركز الطوارئ الوطني، إن العاصفة دمرت نحو 6 آلاف منزل وألحقت أضرارًا بأكثر من 10 آلاف منزل، بينما سقط 129 عمودًا للكهرباء وغمرت المياه العديد من الطرق والجسور والحقول.

ولا يزال عدد القتلى بسبب الإعصار غير واضح اليوم الأربعاء، وذكر مسؤولون أن عدد القتلى يتراوح بين 7 و16.

وضرب الإعصار الويز الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي في نهاية الأسبوع مع هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة.

ضعف الإعصار مع تحركه نحو زيمبابوي وبوتسوانا وأجزاء من جنوب إفريقيا المجاورة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية