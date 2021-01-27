رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا

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مصراوي Masrawy

دار السلام - (د ب أ)

حذر رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، مواطني بلاده اليوم الأربعاء، من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وقال إنها تنشر الفيروس.

وقال ماجوفولي في خطاب أذاعه التلفزيون التنزاني: "هناك قليل من التنزانيين سافروا إلى الخارج للحصول على لقاح كورونا، إنهم هم من أحضروا المرض إلى هنا".

وأضاف: "لا تثقوا في هذه اللقاحات،" ودعا وزارة الصحة في بلاده التي تقع شرقي أفريقيا إلى الحذر من اللقاحات التي انتجت في الخارج، وتساءل عن كيفية تطوير هذه اللقاحات على هذا النحو السريع.

وتعرض نهج مواجهة الرئيس ماجوفولي لوباء "كوفيد-19" لانتقادات واسعة. ولم يلجأ الرئيس إلى أي قيود في مواجهة الوباء منذ تفشيه، ولطالما هوَّنَ من خطورته، وآثار الشكوك بشأن مصداقية اختبارات الكشف عن الإصابة بالمرض.

كما تصدر الرئيس التنزاني عناوين الصحف عندما دعا أبناء بلاده إلى الصلاة من أجل حماية أنفسهم من العدوى.

ولم تنشر تنزانيا أي بيانات رسمية خاصة بإحصاءات تفشي "كوفيد-19" في البلاد منذ بداية مايو الماضي.