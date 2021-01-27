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ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو

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ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو

مصراوي Masrawy

08:36 م الأربعاء 27 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، عن اعتقادها بأن التعاون في مجال سياسات الدفاع للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون بديلا لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي إشارة إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة: "يجب على الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة أن يصبح أكثر استقلالية على صعيد السياسة الخارجية والدفاعية، لكنه لن يمكنه الاضطلاع بمهمة حلف عسكري مثل حلف ناتو".

ورأت كرامب-كارنباور في نفس الوقت أنه يتعين على الأوروبيين مستقبلاً النهوض بأمر أمنهم بأنفسهم وتعزيز الاستثمار في الوحدة والقدرات، وقالت: "أوضحت اليوم في لجنة أوروبا بالبرلمان أن طموحنا الأوروبي ودوافعنا الجديدة في حلف الأطلسي هي أمور تنتمي إلى بعضها البعض، وعلينا أن نصبح أكثر أوروبية من أجل أن نحفظ علاقتنا على الصعيد عبر ضفتي الأطلسي".

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